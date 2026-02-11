Mujeres emprendedoras: manos que construyen futuro

-

Por Walter Menchú*

Guatemala se sitúa entre los más activos del mundo en la tasa de emprendimiento femenino. Es la tercera más alta de Latinoamérica y el Caribe y la quinta a nivel mundial.

En Guatemala, una de cada tres mujeres adultas dirige o impulsa un emprendimiento. Así lo reporta el Informe Nacional del Monitor Global de Emprendimiento 2024/2025 (GEM), elaborado por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín. Con una tasa de emprendimiento femenino del 31.4%, el país se sitúa entre los más activos del mundo en esta materia: es la tercera tasa más alta en Latinoamérica y el Caribe, y la quinta a nivel mundial.

Según el GEM, este elevado nivel de actividad se explica, en parte, por la percepción generalizada sobre el emprendimiento. Nueve de cada diez mujeres consideran que emprender es una buena forma de generar ingresos, y ocho de cada diez opinan que quienes inician un negocio reciben reconocimiento dentro de su comunidad. No obstante, los datos también revelan que nueve de cada diez emprendedoras iniciaron su negocio ante la falta de oportunidades laborales, lo que evidencia que, para muchas de ellas, emprender constituye una alternativa necesaria para sostener sus hogares.

Los retos que enfrentan las mujeres emprendedoras se reflejan en la estructura y características de los negocios que lideran. Ocho de cada diez emprendimientos pertenecen al sector de consumo, un sector de menor escala y alcance limitado. Entre las actividades más comunes se encuentran ventas de comida, ropa, tiendas de barrio, ventas por catálogo, salones de belleza y tortillerías. La mitad de estos negocios inicia con una inversión de Q3,000 o menos, y dadas sus características, nueve de cada diez atienden principalmente a clientes de su propia comunidad o municipio.

La inseguridad afecta directamente la operación de estos negocios. Durante el último año, 17 de cada 100 mujeres emprendedoras fueron víctimas de algún delito, y la mitad de ellas reportó pérdidas iguales o superiores a Q4,500. Estos costos reducen los ingresos disponibles para reinversión, disminuyen la estabilidad económica y limitan las posibilidades de expansión. Además, hacen que muchos negocios quieran pasar desapercibidos para no ser víctimas de la delincuencia.

A ello se suman limitaciones estructurales. El 53% de las mujeres emprendedoras no concluyó la educación diversificada, lo cual reduce el acceso a conocimientos técnicos y administrativos que podrían fortalecer sus negocios. Además, la limitada disponibilidad de financiamiento formal sigue siendo un obstáculo recurrente, especialmente para emprendimientos de pequeña escala. A pesar de estas dificultades, el aporte económico de las mujeres emprendedoras es considerable. Su actividad genera ingresos, dinamiza la economía local y crea oportunidades dentro de sus comunidades. Por ello, fortalecer sus capacidades y mitigar los obstáculos que enfrentan resulta fundamental para promover el desarrollo económico del país.

En este contexto, diversas iniciativas del sector privado y la academia buscan apoyar el crecimiento empresarial y, en particular, el emprendimiento femenino. El Centro de Emprendimiento Kirzner impulsa conferencias y espacios de formación donde emprendedores comparten experiencias y aprendizajes. Varios de estos recursos se encuentran disponibles de forma abierta en línea: https://n9.cl/lpu7f6 y https://n9.cl/oipvt.

Estas iniciativas buscan atender necesidades detectadas en los datos del GEM y aportar soluciones concretas para que más mujeres puedan iniciar, mantener y escalar sus emprendimientos, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.

*Asistente de Investigación del Monitor Global de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín.