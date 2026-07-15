¡Caen en la trampa! Las mujeres que intimidaban a su víctima para exigirle dinero

Las mujeres pretendían recoger el dinero de la extorsión cuando fueron sorprendidas.
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Dos presuntas integrantes de la "Mara Salvatrucha" fueron capturadas en flagrancia cuando recogían el dinero de una extorsión en la 4a. avenida y 2a. calle del municipio de La Gomera, Escuintla, informó la Policía Nacional Civil.
Se trata de Ingrid "N", de 26 años, alias "Yari", y Cenia "N", de 19, la "Negra". De acuerdo con las autoridades, ambas se desplazaban en una motocicleta al momento de recibir un paquete que simulaba contener Q2 mil, monto que presuntamente exigían a su víctima.
Las detenidas habrían intimidado al afectado mediante llamadas telefónicas con amenazas de muerte para obligarlo a hacer el pago; sin embargo, la entrega controlada permitió a los investigadores intervenir en el momento en que las señaladas recogían el supuesto efectivo.
Durante el operativo también fueron decomisados dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis como parte de las diligencias para fortalecer el proceso penal, mientras que las capturadas fueron puestas a disposición de un juzgado competente.