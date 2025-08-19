Concluye curso de panadería en la Segunda Brigada Militar

La Oficina Municipal de la Mujer (OMM) clausuró el curso de panadería y repostería que, durante seis meses, se impartió en las instalaciones de la Segunda Brigada de la Policía Militar
Mujeres sanjuaneras de diferentes comunidades participaron en esta capacitación, que representó una oportunidad para adquirir conocimientos que les permitan emprender un negocio propio y contribuir a la economía de sus hogares.
Katherine Ruiz, representante de la OMM, explicó que el curso contó con el apoyo de la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) y de la Segunda Brigada de la Policía Militar, institución que facilitó el espacio para el desarrollo de las clases.
"De esta manera apoyamos a las mujeres que desean emprender y sacar adelante a sus familias, brindándoles herramientas para que puedan generar ingresos", destacó Ruiz.
Por su parte, el coronel Freddy Noé Méndez, de la Segunda Brigada de la Policía Militar, expresó que este tipo de programas no solo benefician a la comunidad, sino también al personal militar.
"Hoy nos sentimos orgullosos de que dos especialistas lograron un buen aprendizaje en repostería y panadería", afirmó.