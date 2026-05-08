La multa que deberán pagar Valverde y Tchouaméni tras su pelea

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Tras tensión, golpes y un ambiente hostil, imponen una multa contra los jugadores del Real Madrid que se pelearon.

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Tras un grave incidente ocurrido el pasado jueves 7 de mayo, donde Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una altercado que terminó con el uruguayo en el hospital y puntos de sutura. Además de un comunicado por parte del Real Madrid y ahora en una multa de 500.000 euros.

"El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador", informó el club merengue en un comunicado.

Los dos jugadores se mostraron arrepentidos y se disculparon entre ellos en su comparecencia este viernes ante el encargado de instruir el expediente disciplinario abierto en su contra, según explicó la entidad en su comunicado.

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico ya la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", añadió.

El Real Madrid ha dado por cerrado el caso con una fuerte sanción económica, pero sin castigo deportivo.

Tras los días de tensión, el Real Madrid asegura que ambos jugadores pagarán la multa y no tendrán castigos dentro de la cancha. (Foto: AFP)

No se fueron a los golpes

Cabe aclarar que Valverde afirmó en un mensaje en Instagram que sólo fue una discusión sin que llegaran a las manos. Durante la disputa, "golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente", explicó Valverde.

El uruguayo se encuentra de baja por "un traumatismo craneoencefálico" por el que deberá guardar reposo unas dos semanas por lo que se perderá el Clásico del domingo en el Camp Nou, en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga.

Mientras, el francés expresó que "Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en lo que queda de temporada, para devolver al club a lo más alto, que es donde debe estar".

El equipo se vio envuelto en este evento a dos días del Clásico. (Foto: AFP)

*Con información de AFP