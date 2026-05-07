Real Madrid se pronuncia en un comunicado tras pelea entre Valverde y Tchouaméni

-

Durante el entrenamiento de esta mañana, Valverde y Tchouaméni terminaron en una pelea que terminó con uno de ellos en el hospital y varios puntos de sutura.

OTRAS NOTICIAS: Valverde y Tchouaméni se van a los golpes y el uruguayo termina en el Hospital

Tras un grave incidente entre dos de los jugadores del Real Madrid esta mañana, el equipo se pronunció por medio de un comunicado oficial, informando que abrirá expedientes disciplinarios para ambos jugadores.

Este altercado no es un hecho aislado ya que entre ambos involucrados mantenían una relación tensa y que con anterioridad habrían discutido, incluso se habrían empujado.

Comunicado oficial del Real Madrid tras el altercado entre dos de sus jugadores. (Foto: Real Madrid)

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", indicaron en el comunicado oficial.

Es importante recordar que dependiendo de la resolución de los hechos, esta situación impacta de gran manera al Club y a los jugadores, especialmente durante este final de temporada.