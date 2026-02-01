Multan al conductor que transitaba en motovía en Calzada La Paz

- Luego que el conductor fuera grabado mientras conducía en la motovía, autoridades confirman que fue multado. OTRAS NOTICIAS: Graban la imprudencia de un conductor cuando utilizaba la motovía Tras un incidente vial que quedó grabado en la Calzada La Paz donde un vehículo particular se conducía en el medio de los carriles para adelantar a otros conductores, la Policía Municipal de Tránsito se pronunció. Este carril es exclusivo para motocicletas, por lo que según las autoridades de tránsito la acción puso en riesgo la vida de motociclistas y otros conductores por lo que se le impuso una multa por Q400 que podrá ser pagada hasta el 02 de febrero. Autoridades colocaron la multa tras en incidente. (Foto: PMT Ciudad de Guatemala) Asimismo las autoridades expresaron que seguirán sancionando a quienes atenten contra la seguridad y la movilidad de los peatones.