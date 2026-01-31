Graban la imprudencia de un conductor cuando utilizaba la motovía

El vehículo se conducía en el medio de los carriles para adelantar a otros conductores.
Un video se ha hecho viral en redes sociales tras haber capturado al conductor de un vehículo intentando circular en la motovìa.
En el video se puede observar cuando un automóvil se conduce en medio de los carriles en la Calzada La Paz obstaculizando el paso de la vía exclusiva de motocicletas.
Mientras el conductor esquiva a los demás vehículos intenta reincorporarse al carril de automóviles y hace una señal inapropiada a quien graba el video
