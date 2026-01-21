Versión Impresa
Multan a conductores por estacionarse en áreas prohibidas y sobre aceras

  • Por Geber Osorio
21 de enero de 2026, 17:27
Ciudad de Guatemala
Los vehículos obstaculizaban ciclovías o incluso pasos peatonales, en zona 14. (Foto: captura de video)

Algunos de los vehículos estaban estacionados en ciclovías, banquetas y áreas verdes de la ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que se multaron a varios conductores que se encontraban estacionados en áreas prohibidas, en 9a. calle y 10a. avenida de la zona 14 capitalina.

Entre los automotores multados están automóviles particulares y vehículos de dos ruedas, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Asimismo, mencionó que los vehículos estacionados estaban sobre las banquetas, ciclovías, áreas verdes e incluso en contra de la vía.

Por lo tanto, las autoridades le hacen un llamado a los conductores a respetar las normas viales para evitar inconvenientes.

