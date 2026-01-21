Multan a conductores por estacionarse en áreas prohibidas y sobre aceras

Algunos de los vehículos estaban estacionados en ciclovías, banquetas y áreas verdes de la ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que se multaron a varios conductores que se encontraban estacionados en áreas prohibidas, en 9a. calle y 10a. avenida de la zona 14 capitalina.
Entre los automotores multados están automóviles particulares y vehículos de dos ruedas, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Asimismo, mencionó que los vehículos estacionados estaban sobre las banquetas, ciclovías, áreas verdes e incluso en contra de la vía.
Por lo tanto, las autoridades le hacen un llamado a los conductores a respetar las normas viales para evitar inconvenientes.