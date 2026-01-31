Múltiple colisión deja dos fallecidos y cinco heridos en autopista Palín-Escuintla

Tres de los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.
Un múltiple accidente de tránsito se registró este viernes 30 de enero en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla, donde han quedado dos personas fallecidas.
En el percance vial se vio involucrado un tráiler que transportaba blocks, tres vehículos livianos y un vehículo de dos ruedas, los cuales sufrieron serios daños materiales.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar de los hechos, donde constaron que dos personas ya no contaban con signos vitales y otras cinco resultaron heridas, víctimas que aún no han sido identificadas.
Tres de los heridos fueron trasladados al hospital de la localidad debido a la gravedad de las lesiones, según indicaron los socorristas.
Brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en dicha ubicación para regular el tránsito y mantener la seguridad vial, ya que de momento ha quedado bloqueado el paso con dirección al norte.