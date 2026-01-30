Piloto de lancha volcada en el lago de Atitlán queda libre

-

Familiares de las víctimas ahogadas en el trágico accidente acuático renunciaron las acciones penales en contra del piloto de la lancha volcada.

Ramos Quiacaín Rafael, de 22 años, piloto de la lancha que volcó el pasado martes 27 de enero tras fuertes vientos, quedó en libertad luego de haber sido capturado por la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el trágico accidente, dos mujeres de nacionalidad panameña fallecieron ahogadas luego de que toda la tripulación cayera al agua, donde el piloto y otras cinco personas lograron sobrevivir.

El juez del Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente de Sololá, decretó falta de mérito a favor de Ramos Quiacaín, por los Delitos homicidio culposo y lesiones culposas.

La resolución judicial se basó en que los familiares de las víctimas renunciaron a toda acción penal en contra del capitán de la lancha, por lo que cobró inmediatamente su libertad.

Ramos Quiacaín Rafael recobró su libertad este viernes 30 de enero. (Foto: Alfonso Guárquez/colaborador)

Asimismo, el Ministerio Público (MP) no acreditó el tiempo, modo y lugar del hecho, certificación de la defunción de las fallecidas, ni pasaportes de los turistas panameños, para acreditar fehaciente la nacionalidad de las víctimas.

Sin embargo, esto no cierra el proceso por completo, ya que el MP puede seguir con la investigación.

*Con información de Alfonso Guárquez/colaborador.