El mundo comienza a darle la bienvenida al año 2026 (videos)

Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron en Australia con un espectacular show de luces.

En Sídney, Australia, la autoproclamada "capital mundial del Año Nuevo", los preparativos de la Nochevieja fueron de los más esperados, pero esta vez, tuvieron un sabor amargo.

Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas.

Una hora antes de medianoche, las fiestas se pararon para un minuto de silencio mientras el puente de la bahía de Sídney se iluminaba de blanco como símbolo de paz.

"La alegría que solemos sentir al comienzo de un nuevo año se ve atenuada por la tristeza del antiguo", afirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Aun así, cientos de miles de espectadores abarrotaron el puerto de Sídney para observar las nueve toneladas de pirotecnia que se lanzaron a partir de medianoche.

A las 7:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con fuegos artificiales Sídney, Australia, recibió el 2026.



Previamente se realizó un homenaje a las víctimas del atentado terrorista de la festividad judía de Hanukkah en la playa de Bondi Beach.

Corea del Sur también ya le dio la bienvenida al nuevo año.

En diversas partes del mundo ya llegó el nuevo año, uno de esos lugares es Seúl (Corea del Sur).

En Pekín, capital de China, las calles se llenaron de luces y celebraciones que marcaron el inicio del 2026.

Las celebraciones se esperan con ansias también en la deslumbrante Nueva York y en las calles de Escocia con el festival Hogmanay.

Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.