Medios internacionales reaccionan a imprudencia de turistas en el volcán Santiaguito

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Excursionistas pusieron su vida en riesgo al escalar el volcán Santiaguito, lo cual está prohibido.

Medios internacionales han reaccionado a los videos que se viralizaron a nivel mundial, en donde se observa a un grupo de turistas sobre el volcán Santiaguito en plena erupción.

El medio español Informativos Telecinco recalcó que los excursionistas estuvieron a punto de ser sepultados por las rocas que empezaron a caer tras la fuerte explosión.

#noticias #noticiastiktok ♬ sonido original - Informativos Telecinco @informativost5 Las angustiosas imágenes de un excursionista tras ser sorprendido por la erupción del volcán Santiaguito en Guatemala #news

Otro noticiero español, Antena 3 Noticias, también reaccionó y mencionó que los turistas cometieron una imprudencia al estar sobre el volcán activo.

#Noticias #News #NoticiasTikTok ♬ sonido original - Antena 3 Noticias @a3noticias Varios turistas ignoraron las restricciones de acceso al volcán Santiaguito y acabaron expuestos a una peligrosa erupción. ‼️ Las imágenes captan el momento en el que la actividad volcánica los sorprende. Más información en antena3noticias.com #Antena3Noticias

En Ecuador, el medio digital Voces, compartió en sus redes sociales el video en donde se observa a los turistas huyendo del lugar, mencionando que fueron "momentos de terror".

@voces_medio_digital #Internacional | ¡Momentos de terror! Un nuevo video captó la desesperación de un grupo de excursionistas que tuvo que correr por sus vidas para ponerse a salvo, luego de que el coloso centroamericano entrara en erupción de forma inesperada mientras visitaban la zona. #VocesEc #URGENTE #Guatemala #VolcanSantiaguito #SucesosInternacionales ♬ sonido original - VOCES

Prohibición

La prohibición de acercarse a la zona de restricción delimitada por un radio de 5 kilómetros a la redonda del complejo de los domos se mantiene, así como la prohibición de acercarse a estas zonas a través de las rutas provenientes de los municipios de Quetzaltenango y El Palmar, y permanecer o acampar en las mismas.