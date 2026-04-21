Medios internacionales reaccionan a imprudencia de turistas en el volcán Santiaguito

Excursionistas pusieron su vida en riesgo al escalar el volcán Santiaguito, lo cual está prohibido.
EN CONTEXTO: Turistas suben al volcán Santiaguito en plena explosión (video)
Medios internacionales han reaccionado a los videos que se viralizaron a nivel mundial, en donde se observa a un grupo de turistas sobre el volcán Santiaguito en plena erupción.
El medio español Informativos Telecinco recalcó que los excursionistas estuvieron a punto de ser sepultados por las rocas que empezaron a caer tras la fuerte explosión.
Otro noticiero español, Antena 3 Noticias, también reaccionó y mencionó que los turistas cometieron una imprudencia al estar sobre el volcán activo.
En Ecuador, el medio digital Voces, compartió en sus redes sociales el video en donde se observa a los turistas huyendo del lugar, mencionando que fueron "momentos de terror".
Prohibición
La prohibición de acercarse a la zona de restricción delimitada por un radio de 5 kilómetros a la redonda del complejo de los domos se mantiene, así como la prohibición de acercarse a estas zonas a través de las rutas provenientes de los municipios de Quetzaltenango y El Palmar, y permanecer o acampar en las mismas.