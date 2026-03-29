Municipal vence a Malacateco con un solitario gol del "Flaco" Martínez

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Municipal mantuvo su paso en la parte alta del Clausura 2026 tras vencer en un duelo apretado, en el que terminó con un hombre menos, a Malacateco (1-0), gracias a la definición puntual de José Carlos Martínez y un par de intervenciones salvadoras del guardameta Braulio Linares.

Pese a tener siete bajas por la fecha FIFA (cinco por Guatemala y dos por Cuba), el cuadro edil consiguió salir adelante con lo justo en El Trébol.

Insistieron los locales por la vía aérea en sus primeras llegadas, hasta que el "Flaco" Martínez liquidó luego de ganarle de cabeza al más alto de la zaga rival, el mexicano Víctor Torres (1.94 metros), y vencer así al arquero Miguel Jiménez.

El dominio escarlata fue bajando, y aunque el rival tampoco tenía el control total, en una jugada aislada, Gabino Vásquez aprovechó una pelota elevada por Nelson Andrade y conectó una volea, que tras un ligero desvío en Aubrey David, Linares consiguió mandar al córner, al minuto 37.

GOL DE TRES PUNTOS ⚽️✅️



Gracias a la anotación de José Carlos Martínez, Municipal derrotó 1-0 a Malacateco en el estadio El Trébol.



Los rojos suman 25 puntos en el cuarto lugar del Clausura 2026.



Juan Mijangos | #DeportesND pic.twitter.com/t8FPnufhqM — Nuestro Diario (@NuestroDiario) March 29, 2026

Los toros mejoraron en la segunda mitad, y en el 52, volvieron a exigir a Linares. Andru Morales consiguió recuperar el balón con una barrida y se la dejó a Andrade, quien remató con potencia, pero sin conseguir derribar el muro edil.

Todo se le complicó más a los dirigidos por Mario Acevedo cuando Rodirgo Saravia fue expulsado por doble amonestación al 63.

Tres ocasiones más tuvieron los fronterizos para conseguir la igualdad. Andrade sacó una volea que se estrelló en la parte externa de la red (77), Matías Roskopf también probó de zurda tras un pase de la muerte de Roberto Meneses, pero apareció puntual para tapar Darwin Torres, y en el descuento, el mismo delantero argentino mandó un remate desviado (90+4).

De esta manera los rojos se mantienen peleando por la cima del certamen, mientras que los de Malacatán continúan hundidos en el sótano y cada vez más se preocupan por el acumulado. En ese apartado son novenos con 44 puntos, solo tres arriba de Marquense, y cuatro de Achuapa, los dos ocupantes de la zona de relego.