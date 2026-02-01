Vuelven a ganar: Rojos sacan pecho en casa y derrotan a Guastatoya

-

Municipal parece haber dejado atrás el letargo con el que arrancó el torneo Clausura 2026 y sumó tres puntos nuevamente frente a su público, al vencer 2-1 a Guastatoya, en su partido correspondiente a la cuarta fecha del certamen.

Los rojos dieron el primer aviso de sus intenciones sobre el minuto 2, cuando Cristian Jiménez mandó un centro desde la derecha y José Morales había cabeceado al fondo, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego del "Caballo".

Kevin Fernández dio la respuesta para los pechoamarillos, aunque fue con un remate desde fuera del área que terminó a un lado del marco defendido por Kénderson Navarro.

En un tiro de esquina, al 29, Víctor Ávalos le pegó un jalón a José Mena y el árbitro Diego Ojer marcó una pena máxima para los locales. Dos minutos después, John Méndez se encargó de transformarlo en el tanto inicial para los escarlatas, que puso a festejar a todos los presentes en El Trébol.

Poco les duró la alegría a los aficionados, pues al 35, Navarro se equivocó en una salida al tratar de cortar un pase largo y le cometió una infracción a Ariel Lon, que provocó una pena máxima para la visita.

Ávalos, villano en el penal en contra, se reivindicó al poner el 1-1 parcial, aunque con cierto drama, pues su remate lo rozó ligeramente Kénderson y pegó en los dos palos antes de irse al fondo del marco.

Así se fueron al descanso, en donde inmediatamente Mario Acevedo buscó una variante, haciendo ingresar a Cristian Hernández por Jiménez, algo que le dio resultado al instante.

En la primera jugada de peligro, sobre el 46, Rudy Muñoz habilitó al "Cheka" en el área, este se acomodó y definió el 2-1 con un derechazo colocado que dejó sin reacción a Rubén Escobar, para dar los tres puntos a los suyos.

De esta manera, los rojos suman siete unidades y, lo más importante, dos victorias de manera consecutiva, tras arrancar con una derrota y un empate el torneo. Mientras que Guastatoya cayó por primera vez en el certamen y se complica en el acumulado, en su esperanza por no descender.