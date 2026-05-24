Así fue la llegada de Municipal al estadio Mario Camposeco antes de la gran final

A pocos minutos del inicio del partido de vuelta del Torneo Clausura, el plantel de Municipal arribó al estadio Mario Camposeco bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
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El ambiente de final ya se vive en Quetzaltenango. El autobús del conjunto escarlata ingresó escoltado por elementos policiales, mientras decenas de aficionados locales se mantenían en los alrededores del recinto para recibir al equipo rojo en medio de gritos, banderas y cánticos.
La afición chiva también comenzó a hacerse sentir desde temprano, con la intención de convertir el estadio en una auténtica caldera y empujar a Xela en la pelea por el título. Del lado rojo, el equipo llegó concentrado y consciente de lo que está en juego en una noche que promete alta intensidad.
Así fue el arribo del conjunto edil al escenario de la gran final:
El partido arrancará a las 8:00 p. m. y los rojos buscarán amarrar el título tras ganar el partido de ida 4-1 en la capital, mientras los superchivos se centrarán en buscar la remontada.