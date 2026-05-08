Municipal y Mixco definen al primer finalista en El Trébol

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Municipal buscará dar la estocada y avanzar a su tercera final consecutiva, mientras Mixco apunta a la hazaña, en la semifinal de vuelta, que se disputará este sábado, a partir de las 6:00 de la tarde, en el estadio de El Trébol.

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Los goles de Rodrigo Saravia y Pedro Altán en el estadio Santo Domingo, el pasado miércoles, tienen a los rojos en una posición más que favorable, pero los chicharroneros no están muertos, ya se repusieron de un 2-0 ante Cobán para llegar a está instancia.

¡Llave actualizada de la Semifinal (Ida) del Clausura 2026!



Presentado por @BetcrisGuate



Ida

Miércoles 6 de mayo

0-2



Jueves 7 de mayo

2-2



Vuelta

Sábado 9 de mayo

6:00 PM



Domingo 10 de mayo

7:00 PM



¿Quiénes darán el paso definitivo? pic.twitter.com/mdsMQPxrCM — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 8, 2026

En esa ocasión se valieron de un gol de último minuto y de su posición en la tabla para avanzar. Ahora cualquier igualdad en el global le daría el pase a los locales, situación que obliga a los de Fabricio Benítez a ganar por tres goles de diferencia.

Se pone más complicado para los chicharroneros porque nunca han ganado en El Trébol, aunque en la historia aparece una victoria de 3-0 en febrero del 2024, esa fue ganada en la mesa por una alineación indebida de los escarlatas.

Juntos vamos por la final.#ElEquipoDelPueblo pic.twitter.com/U1tQgoJHIY — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 8, 2026

El técnico nicaragüense no podrá contar con Christian Hernández. Los rojos llegan con una racha de seis partidos ganados.