Municipal y Mixco definen al primer finalista en El Trébol

Municipal buscará dar la estocada y avanzar a su tercera final consecutiva, mientras Mixco apunta a la hazaña, en la semifinal de vuelta, que se disputará este sábado, a partir de las 6:00 de la tarde, en el estadio de El Trébol.
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Los goles de Rodrigo Saravia y Pedro Altán en el estadio Santo Domingo, el pasado miércoles, tienen a los rojos en una posición más que favorable, pero los chicharroneros no están muertos, ya se repusieron de un 2-0 ante Cobán para llegar a está instancia.
En esa ocasión se valieron de un gol de último minuto y de su posición en la tabla para avanzar. Ahora cualquier igualdad en el global le daría el pase a los locales, situación que obliga a los de Fabricio Benítez a ganar por tres goles de diferencia.
Se pone más complicado para los chicharroneros porque nunca han ganado en El Trébol, aunque en la historia aparece una victoria de 3-0 en febrero del 2024, esa fue ganada en la mesa por una alineación indebida de los escarlatas.
El técnico nicaragüense no podrá contar con Christian Hernández. Los rojos llegan con una racha de seis partidos ganados.