Palabras que pegan fuerte: la era del Fantasma Figueroa en frases

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Motivado por el reto de salvar a un grande como Comunicaciones del descenso y con la presión que eso produjo, el técnico chileno Marco Antonio Figueroa decidió convertirse en el centro de atención desde su llegada hasta el último partido que ha dirigido.

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Por estrategia o por las mismas circunstancias, fue un personaje que cada vez que dio una entrevista dejó frases picantes, polémicas y condenadas a la reflexión. Desde su óptima nadie se salva en la institución blanca.

Le tiró a los referentes del club, lanzó dardos a sus anteriores colegas, habló de la cantera crema, se fue contra los creadores de contenido y arremetió contra un sector de la afición. Todo en seis momentos en los que decidió hablar con la prensa.

Guste o no, el "Fantasma" eligió ser directo, confrontativo, sin guardarse nada, sin ser políticamente correcto, ni para afuera, ni para adentro del camerino, porque en la última conferencia dijo que unos 12 jugadores debían irse de Comunicaciones y eso que están en semifinales.

Tampoco tuvo tacto con sus propios dirigentes al lanzar que otro club se les adelantó en contratar a un futbolista que él quería para la próxima temporada.

Presentado por @claroguatemala



⏱️ Final del partido

Comunicaciones 2-2 Xelajú

⚽ Omar Duarte 55' - Karel Espino 79' P / Steven Cardenas 68' - José Pinto 86'

Semifinal | Ida

Categoría Mayor – Clausura 2026 pic.twitter.com/eyQ7WwqdlL — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 8, 2026

Con la afición crema dividida entre quienes lo apoyan y quienes no, el "Fantasma" respalda su actual con algo clave: los resultados.

Sus frases:

1. A su llegada

10 de enero

Dardo a José Manuel Contreras:

"No soy de referirme a un jugador en particular. De momento está lesionado. Si tiene la capacidad de jugar como a mí me gusta, va a jugar; si no, no va a jugar. Puede tener mil años en el club, pero yo no me caso con nadie. Me caso con la institución, con el esfuerzo y con los resultados".

2. Conferencia: juego ante Cobán (2-3)

24 de enero

Contra la afición

"Yo creo que, en el equipo más grande de Guatemala, la afición no se puede comportar así. Pueden protestar, claro que pueden protestar, pero en contra de sus jugadores no lo vi nunca. Eso molesta, eso duele, porque los jugadores tratan de hacer su trabajo y esfuerzo. Fredy Pérez va a seguir atajando. Yo prefiero que me piten a mí y no a los jugadores".

3. Conferencia juego ante Xelajú

31 de enero

Contra los técnicos Iván Franco Sopegno y Roberto Hernández

"Dos técnicos tienen a Comunicaciones en esta situación. Yo vine a sacar al equipo adelante y eso es lo que voy a hacer. Si los responsables están con clubes, qué bueno, yo me alegro, pero tienen que tener la responsabilidad y asumir que no hicieron bien su trabajo; por eso vengo yo".

4. Entrevista con Tigo Sports

22 de abril

Rompe el silencio tras 81 días

"Hay muchos periodistas que no lo son, son creadores de contenido que andan con su teléfono; ellos desinforman a la gente. Desde que llegué he tenido mucho conflicto con ellos. Por eso no hablo, prefiero trabajar y preocuparme de mis cosas. Para los detractores, tengo contrato hasta diciembre... y según el jefe, se va a respetar. Voy a seguir acá, y voy a seguir sin hablar, porque mientras no tenga la obligación, no lo voy a hacer. Yo hablo cuando yo quiero".

5. Conferencia juego ante Antigua (2-0)

2 de mayo

Sobre el retiro de José Contreras

"Todas las figuras merecen una oportunidad de poder retirarse en un partido de homenaje. Yo no vine a hacerle homenaje a nadie, vine a salvar a Comunicaciones del descenso. Respeto toda la trayectoria de José Contreras, pero él se retiró sin avisarme a mí. Nunca me dijo que se quería retirar".

6. Conferencia juego ante Xelajú (2-2)

7 de mayo

Dardo a la afición

"Desde el inicio, desde que estábamos peleando el descenso, sabíamos que estábamos solos; no importa que el estadio esté lleno, nosotros siempre fuimos apoyados por la misma gente que está atrás de la portería. Yo no armé este plantel, yo traté de mejorarlo. Eso es lo que tienen que entender y el hincha tiene que entender eso. Por eso me da tristeza todo lo que me gritan los tarados que se ponen atrás de la banca, todos, una bola de tarados".