Municipal visita a Marquense con el liderato a la vista

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Con la motivación de haber ganado el Clásico ante Comunicaciones (1-0) el pasado miércoles, Municipal se presenta este sábado en San Marcos para medirse a un difícil Marquense, en la penúltima jornada del Clausura 2026.

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Los rojos buscarán ligar su segundo triunfo para volver al liderato y meterle presión a Xelajú y Mixco, quienes están en la cima y juegan el domingo.

Mañana jugamos de visita, pero nunca estamos solos.#ElEquipoDelPueblo pic.twitter.com/zMnQOgxyTK — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) April 17, 2026

Ganarle al archirrival fue una dosis de tranquilidad en el campamento rojo, la que había perdido después de caer ante el bicampeón Antigua (1-0), el pasado fin de semana.

Ahora el objetivo es alargar el buen momento para llegar de la mejor manera a la fase final. El técnico Mario Acevedo no podrá contar con el defensa Nicolás Samayoa y con el delantero José Martínez por suspensión, pero recupera a Darwin Torres.

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Marquense despertó en la última etapa del campeonato y suma 7 triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimos 10 juegos, un saldo que lo tiene fuera de la zona de descenso y a 4 puntos de asegurar la permanencia.