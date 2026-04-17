¿Qué pasa si Comunicaciones pierde, empata o gana ante Guasta?

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Como una final por la permanencia se podría describir el partido que Comunicaciones protagonizará ante Guastatoya el próximo lunes en el estadio Cementos Progreso.

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Luego de una temporada para el olvido, los cremas llegan a la parte determinante del año con la tristeza de haber perdido el Clásico 337, pero con un punto menos que los líderes Xelajú y Mixco.

Presentado por @claroguatemala



⚽ Tabla acumulada de la Jornada 9 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/NNEPdQjfos — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 17, 2026

El panorama de los albos es negativo, pero alentador. Una victoria ante los orientales es sinónimo de salvación. Dependen de su propio resultado para quitarse ese peso de encima de una vez por todas y focalizar sus esfuerzos en conseguir la cima del Clausura 2026.

Juego de números

Si los cremas se imponen a Guastatoya harán 55 puntos en el acumulado y el rival se quedará con 50 a falta de una fecha (3 puntos por disputar). Ya los de El Progreso no podrían alcanzar a los capitalinos. Sería permanencia asegurada para los del técnico chileno Marco Antonio Figueroa.

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Si hay empate, se complica todo para Comunicaciones, que haría 53 puntos sobre los 51 que sumaría el rival. Ambos quedarían dependerían de lo que hagan Mictlán ante Xelajú y Malacateco con Antigua, que jugarán antes en la fecha.

La derrota es el peor escenario para los albos porque se quedarían con 52 unidades, Guastatoya los pasaría 53 y dependerían de los toros y los conejos para no caer a zona de descenso.