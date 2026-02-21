Municipalidad de Amatitlán prohíbe reunión de “therians” en su municipio

La reunión de therians viralizada por redes sociales ha causado el pronunicamiento de las municipalidades.
El término "Therian" se utiliza para describir a personas que sienten una conexión profunda con un animal específico y manifestaciones en su conducta, esta identidad ha causado distintas reacciones entre los usuarios de Internet.
En Guatemala, se han anunciado supuestas reuniones de "therians", las cuales están programadas para este 21 de febrero en San José Pinula y los Campos de La Cruz, Amatitlan.
Por ello, las comunas de estos municipios se han pronunciado. La Municipalidad de Amatitlan a través de un comunicado prohibió cualquier actividad relacionada con este tipo de identidad.
"Ningún espacio público del municipio ha sido autorizado ni habilitado para la realización de reuniones relacionadas con dicha actividad" dice parte del comunicado.
Afirmando que buscarán velar por el orden y bienestar común, "trabajamos por un municipio donde prevalezca el respeto, la seguridad y el bienestar común", mencionó la municipalidad.