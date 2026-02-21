Municipalidad de San José Pinula no permitirá “therians” en su municipio

-

El anuncio se da tras una supuesta convocatoria de "therians" que se hizo viral en redes sociales.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un herido en la calzada Roosevelt y provoca congestionamiento

La Municipalidad de San José Pinula informó que no se permitirá que grupos identificados como "therians" utilicen los espacios públicos de ese municipio.

Esto luego de que surgiera una supuesta convocatoria para que estas personas se reunieran en el parque ecológico de San José Pinula este sábado 21 de febrero a las 15:00 horas.

Por lo tanto, la comuna aseguró que ni el alcalde municipal ni el Concejo Municipal han autorizado el uso de los espacios públicos para dichas actividades.

"Nuestro compromiso es velar por el orden, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los vecinos", mencionó la municipalidad.

¿Qué son los "therians"?

Los "therians" son personas que se identifican, a nivel psicológico, espiritual o identitario, con un animal no humano, al que suelen llamar theriotipo.

La identidad "therian" tiene raíces conceptuales en la palabra "therianthropy", compuesta por términos griegos que significan "bestia" y "ser humano".

El fenómeno surgió en las plataformas digitales en los años noventa, pero fue hasta este 2026 que cobró mayor fuerza en redes sociales, sobre todo en TikTok, en donde jóvenes de distintos países comparten experiencias y explicaciones sobre su identidad animal.