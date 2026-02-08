Versión Impresa
Municipalidad de Esquipulas rinde homenaje al Zorro Mayor

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 13:58
El "Zorro Mayor", fue conmemorado durante la 65.ª edición de la Caravana del Zorro. (Foto: Municipalidad de Esquipulas)&nbsp;

El "Zorro Mayor", fue conmemorado durante la 65.ª edición de la Caravana del Zorro. (Foto: Municipalidad de Esquipulas) 

Eddy Villa de León, organizador y quien encabeza la Caravana del Zorro, es conocido como el "Zorro Mayor".

Junto a su esposa Lucy Rodas, el Zorro Mayor fue reconocido por la Municipalidad de Esquipulas, por su labor en la educación y especialmente por sus visitas anuales al municipio a través de este evento masivo, que moviliza alrededor de 80 mil motociclistas.

(Foto: Municipalidad de Esquipulas)
(Foto: Municipalidad de Esquipulas)

Villa de León continúa con el legado de su padre, quien inició esta caravana de fe hacia el Cristo Negro, el cual tuvo su 65.ª edición este 7 de febrero.

La caravana recorrió aproximadamente 222 kilómetros desde la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hacia la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, en donde se realizó una misa y cierre de este gran recorrido motorizado.

Desde 2011, la Caravana del Zorro, por su valor religioso y cultural, es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

En ella, participan generaciones familiares e incluso conductores internacionales que viven esta tradición. 

