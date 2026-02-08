Municipalidad de Esquipulas rinde homenaje al Zorro Mayor

Eddy Villa de León, organizador y quien encabeza la Caravana del Zorro, es conocido como el "Zorro Mayor".
Junto a su esposa Lucy Rodas, el Zorro Mayor fue reconocido por la Municipalidad de Esquipulas, por su labor en la educación y especialmente por sus visitas anuales al municipio a través de este evento masivo, que moviliza alrededor de 80 mil motociclistas.
Villa de León continúa con el legado de su padre, quien inició esta caravana de fe hacia el Cristo Negro, el cual tuvo su 65.ª edición este 7 de febrero.
La caravana recorrió aproximadamente 222 kilómetros desde la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hacia la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, en donde se realizó una misa y cierre de este gran recorrido motorizado.
Desde 2011, la Caravana del Zorro, por su valor religioso y cultural, es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.
En ella, participan generaciones familiares e incluso conductores internacionales que viven esta tradición.