Intensifican las podas de árboles en rutas procesionales para Semana Santa

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La Municipalidad de Guatemala ha intensificado las podas preventivas en el Centro Histórico y zonas clave para garantizar el paso de los cortejos procesionales de Semana Santa.

La Cuaresma y la Semana Santa representan un tiempo significativo de preparación espiritual para el pueblo católico. Entre las actividades más relevantes de esta temporada destacan los cortejos procesionales, que recorren distintas calles de la ciudad y congregan a cientos de fieles.

A pocos días del inicio de la Semana Mayor, la Municipalidad de Guatemala ha intensificado los trabajos de poda preventiva como parte de una estrategia para anticiparse a posibles riesgos en la vía pública y facilitar el desarrollo de las actividades religiosas.

Las cuadrillas municipales trabajan de forma planificada. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Durante la temporada procesional, las ramas bajas, debilitadas o inestables pueden representar un peligro para los participantes o dificultar el paso de los cortejos, especialmente en calles estrechas o con alta concentración de personas.

Según informó la Unidad de Prensa municipal, del 12 de enero al 1 de marzo se interviene en los sectores donde se desarrollan los recorridos más concurridos. Estas labores se ejecutan en horario nocturno, de 21:00 a 15:00 horas, con el objetivo de minimizar el impacto en la movilidad vehicular y peatonal.

Las acciones permiten mantener despejadas las rutas, mejorar la visibilidad y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las tradiciones religiosas.

Las podas las hacen elementos de la Unidad de Podas y Talas. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Personal especializado

Los trabajos están a cargo de la Unidad de Podas y Talas, que cuenta con siete cuadrillas especializadas y 60 trabajadores. Cada equipo está conformado por personal capacitado en podas, talas controladas y saneamiento forestal, quienes aplican criterios técnicos.

El proceso inicia con el análisis del recorrido de la procesión para identificar los árboles que requieren intervención. Posteriormente, se programa la poda y se asignan las cuadrillas correspondientes, que acuden debidamente uniformadas y equipadas con herramientas y equipo de protección.

Una vez finalizados los trabajos, continúa la limpieza del área para dejar despejada la vía pública.

Se cuenta con siete cuadrillas encargadas de las podas. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

A detalle

La poda es una técnica que permite eliminar ramas secas o inestables, mejorar la estructura del árbol y prolongar su vida.

Asimismo, contribuye a mantener espacios públicos más seguros y ordenados. También previene los taponamientos en el sistema de drenajes.

Las podas también ayudan al desplazamiento de los cortejos procesionales. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Recorridos procesionales

La mayoría de cortejos procesionales se concentra en el Centro Histórico, donde se ubican templos y calles emblemáticas por donde transitan las procesiones. Durante la temporada se desarrollan decenas de actividades que reúnen a numerosos fieles.

Asimismo, en otras zonas de la ciudad, diversas parroquias organizan actos religiosos que movilizan a las comunidades.

En total, durante la Cuaresma y la Semana Santa se llevan a cabo más de 72 procesiones en la capital, lo que requiere coordinación anticipada para preparar el espacio urbano y garantizar condiciones seguras tanto para vecinos como para visitantes.