Municipalidad de San Juan La Laguna suspende servicio de lanchas debido al clima

El aviso se da luego del trágico accidente donde murieron dos personas que se transportaban en una lancha que terminó volcada en el Lago Atitlán.

La Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá, suspendió el Servicio de Transporte Lacustre por recomendaciones de la naval.

Esto se da debido a las cuestiones climáticas, según indicaron las autoridades, "no nos arriesguemos y si debemos movilizarnos que sea vía terrestre preferiblemente", agregó la comuna.

Por lo tanto, de parte de la Asociación de Lancheros de San Juan La Laguna, no hay servicio hasta nuevo aviso.

(Imagen: Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá)

Trágico accidente

La mañana de este martes 27 de enero, una embarcación quedó volcada en el Lago Atitlán, después de que una fuerte corriente de aire hiciera que el lanchero que dirigía la embarcación perdiera el control y los pasajeros terminaran en el agua.

Al lugar asistieron "Hombres Rana" del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes rescataron a cinco personas con vida y las trasladaron hacia un centro asistencial.

Según los socorristas, tras varias inmersiones de buceo se localizaron otras dos personas más que fallecieron por asfixia por sumersión.

Las víctimas eran de nacionalidad panameña, según señalaron las autoridades. El piloto de la lancha narró que, el viento y el desequilibrio en la embarcación fue lo que provocó la volcadura.