Municipalidades transmitirán en pantalla gigante el partido Guatemala vs. El Salvador

Varias municipalidades habilitarán espacios públicos y salones municipales para transmitir el encuentro en pantalla gigante.
TE PUEDE INTERESAR: Así luce la Plaza de la Constitución previo al partido de la Selección Nacional
La Selección Nacional de Guatemala inicia este jueves 4 de septiembre su participación en la clasificación rumbo al Mundial 2026 enfrentando a El Salvador.
El partido se disputará a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso.
Varias municipalidades habilitarán espacios públicos y salones municipales para transmitir el encuentro en pantalla gigante, permitiendo que los vecinos puedan apoyar a la Selección de manera gratuita.
Algunas de estas actividades iniciarán horas antes del partido para ofrecer un espacio de convivencia comunitaria.
Región Metropolitana
Municipalidad de Fraijanes:
Transmitirá el partido en el Salón Municipal.
Municipalidad de San José Pinula
Invita a los vecinos a ver el encuentro y permitirá la presencia de emprendedores que ofrecerán productos.
Municipalidad de San Pedro Ayampuc:
Proyectará el partido en el Salón Municipal desde las 18:00 horas.
Municipalidad de Palencia
Instalará pantalla gigante en el Salón Municipal.
Municipalidad de Villa Canales
Realizará la transmisión en el parque central para que las familias puedan asistir.
Municipalidad de Chuarrancho
Abrirá el Salón Municipal a las 20:00 horas para la proyección del encuentro, con acceso gratuito.
Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Ciudad Quetzal
Colocará pantalla gigante en el bulevar principal, redondel de las Fuentes, desde las 16:00 horas.
Municipalidad de Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez
Ofrecerá la transmisión en el Salón Municipal desde las 19:00 horas.
Región Departamental
Municipalidad de Guazacapán, Santa Rosa
En coordinación con la Dirección Municipal de Deportes, proyectará el encuentro en pantalla gigante.
Municipalidad de Santa Cruz el Naranjo, Santa Rosa
Transmitirá el partido en el gimnasio municipal a partir de las 19:00 horas, con entrega de balones y camisetas promocionales.
Municipalidad de Taxisco, Santa Rosa
Convocó a la población a ver el partido en un espacio común del municipio.
Municipalidad de Rabinal, Baja Verapaz
Invitará a los vecinos a reunirse en el Salón Municipal a las 19:00 horas para seguir el encuentro.
Municipalidad de Teculután, Zacapa
Proyectará el encuentro en el domo municipal, con ingreso anticipado antes de las 20:00 horas para reservar lugar.
Municipalidad de Barillas, Huehuetenango
Transmitirá el partido en el Salón Vicente Ferrer Reyes a las 19:30 horas.
Municipalidad de Mazatenango
Instalará pantalla gigante frente al Centro Cultural, a un costado del parque central, para la proyección de las 20:00 horas.
Municipalidad de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez
Realizará la previa desde las 17:00 horas en el corredor de la municipalidad, parque central, y transmitirá el partido a las 20:00 horas.
Municipalidad de El Tejar, Chimaltenango
Abrirá el Salón Municipal desde las 19:30 horas para recibir a los vecinos antes de la transmisión.
Municipalidad de Coatepeque, Quetzaltenango
Realizará la proyección en el parque central a partir de las 19:00 horas.
Municipalidad de Puerto Barrios
Colocará pantalla gigante en el Polideportivo Parque Reina Barrios desde las 19:00 horas, con entrada gratuita.
Municipalidad de San Felipe, Retalhuleu
Instalará pantalla frente a la sede municipal, con actividades y dinámicas previas desde las 19:30 horas.
La posibilidad de lograr el boleto al Mundial 2026 mantiene la expectativa de los aficionados guatemaltecos.