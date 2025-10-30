¿Qué harán tus hijos en noviembre? MuniGuate abre inscripción a cursos

-

Del 3 al 28 de noviembre, los capitalinos podrán acceder a formación especializada en oficios, tecnología avanzada como robótica y diseño 3D y talleres de arte, en las Escuelas Municipales.

Comprometidos con la búsqueda de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, la Municipalidad de Guatemala ha anunciado las fechas para los Cursos de Vacaciones 2025, los cuales estarán disponibles en la Escuela Taller Municipal, MuniTec y las Escuelas Municipales.

Es una oportunidad para los niños y jóvenes, donde aprenderán y se divertirán con personas de sus mismas edades. Además, de crear principios y valores para el buen desarrollo de la comunidad.

Se invita a los padres de familia a inscribir a sus hijos en los cursos de vacaciones. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Según un comunicado de la comuna, los cursos se impartirán del 3 al 28 de noviembre, en horario de 8:00 a 13:00 horas. Se tienen varias opciones, desde variedad de oficios, hasta las nuevas tecnologías y por supuesto el arte.

La Escuela Taller Municipal ofrecerá formación técnica en áreas como Arte, Agroecología, Carpintería, Electricidad, Herrería, Panadería y Obra y Construcción.

Otra institución municipal en unirse a este esfuerzo es el MuniTec, el programa está dirigido a niños y jóvenes de 10 a 17 años e incluye formación en robótica móvil, diseño en impresión 3D y actividades recreativas para fortalecer el trabajo en equipo.

Las Escuelas Municipales, el MuniTec y la Escuela Taller Municipal abren sus puertas a los vacacionistas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Los participantes aprenderán programación básica, uso de herramientas tecnológicas y control de robots. También desarrollarán un proyecto innovador para combinar creatividad y tecnología.

En cuanto a la rama del arte, las Escuelas Municipales se suman a esta iniciativa con talleres de escultura y danza creativa. Estos cursos estarán disponibles en el Centro Cultural Municipal y buscan fomentar la expresión artística, la creatividad y el talento de los jóvenes capitalinos.

Requisitos e inscripción

Estos varían según la edad y el curso, por eso es muy necesario tomarlos en cuenta. En la Escuela Taller Municipal se debe de llevar: fotocopia del certificado de nacimiento, fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) de la persona encargada y comprobante de residencia en el municipio de Guatemala.

Los MuniTec abren sus puertas a los niños y jóvenes. (Foto: Archivo)

En tanto en el MuniTec y Escuelas Municipales, son solo para menores de edad, allí necesitas llevar: certificado de nacimiento, DPI del responsable, recibo de luz o agua del domicilio, boleto de ornato 2025 del responsable y dos fotografías tamaño cédula recientes a color o blanco y negro.

Los interesados en conocer más acerca de los programas de estudio, costos y direcciones exactas dónde se impartirán los cursos, deben acercarse a las alcaldías auxiliares, a los propios centros de enseñanza, así como consultar las redes sociales o bien la página oficial de MuniGuate.

Más diversión

Además, de estos cursos, los menores tienen la oportunidad de divertirte y aprender con clases dinámicas de:

Natación

Ajedrez

Guitarra

Inglés

Box

Computación

Los Cursos de Vacaciones son una iniciativa recurrente de la Municipalidad de Guatemala, que generalmente se anuncia a finales de año para el receso escolar. Estos programas buscan ofrecer a niños y jóvenes capitalinos opciones de desarrollo técnico, artístico y social fuera del ciclo académico regular, como se ha cubierto en medios locales.

La Escuela Taller Municipal, una de las sedes, es reconocida por su oferta formativa en oficios técnicos y arte. Medios como Soy502 han reportado en años anteriores sobre la variedad de opciones disponibles en esta escuela, desde robótica hasta panadería, para jóvenes que buscan nuevas habilidades prácticas.