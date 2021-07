Murió Blanca Rosa Porras Navarro, abuela de Gaby Moreno

La abuela de las cantautoras Gaby Moreno y Tita Moreno, Blanca Rosa Porras Navarro, murió el pasado sábado. Su vida inspiró a muchas personas en distintos ámbitos de la sociedad guatemalteca.

Profesionales de la comunicación y la música enviaron sus condolencias, por el deceso de la señora Blanca Porras, a la locutora de la emisora radial Fabuestero, Lucy Bonilla, su hija.

Retrato de familia. (Foto: Gaby Moreno)

(Foto: Gaby Moreno)

A través de un emotivo video y fotografías, Gaby Moreno recordó el legado que Blanca Rosa dejó como pilar de su familia:

"Ayer subiste al cielo y te convertiste en nuestro angelito. Doy gracias por haber estado contigo en tus últimos momentos de vida, cantándote tus canciones favoritas. Sé que me pudiste escuchar. Mi mamita linda, mi mamita adorada. Tú me enseñaste esas canciones hermosas como “Amapola” y “Estrellita” cuando era muy pequeña. Compartí tantos momentos junto a ti, que ahora serán tesoros que guardaré por siempre en mi corazón. Tu larga vida fue un regalo y una bendición para todos los que te conocieron. Viviste a plenitud y con una memoria tan maravillosa que ya quisiera yo haberla tenido. Muchos saben que no exagero cuando digo que eras nuestro "directorio telefónico familiar". Atesoraré las historias que contabas, tus poemas, tu manera de hablar tan elocuente, tu letra perfecta de caligrafía, tu risa, tus besos y abrazos. Gracias a esta vida por habernos regalado a nuestra mamita por 95 años. Dejas un increíble legado en 7 hijos, 28 nietos y 44 bisnietos… Espérame en el cielo, mamita bella, para que cantemos juntas nuevamente".