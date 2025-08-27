El Museo Miraflores fue reconocido por tercer año con el premio Travelers Choise 2025

-

Museo Miraflores recibió por tercer año el premio Travelers' Choice 2025 por su alta calificación en TripAdvisor

El Museo Miraflores vuelve a poner en alto el nombre de Guatemala al recibir por tercer año consecutivo el premio Travelers' Choice 2025, otorgado por TripAdvisor, una de las plataformas de viajes más importantes del mundo.

Este reconocimiento lo coloca nuevamente dentro del 10% de los destinos mejor calificados a nivel global, según las opiniones y puntuaciones que miles de visitantes dejan tras recorrer sus instalaciones.

Museo Miraflores recibió reconocimiento Travelers’ Choice de TripAdvisor, julio 2025. (Foto: Museo Miraflores)

"Estamos orgullosos de compartir la riqueza de la cultura maya con visitantes locales y extranjeros", expresó María Gadsden, gerente del museo.

Deja huella

El premio no lo entrega un jurado, sino los propios usuarios, quienes destacan la experiencia del museo como educativa, interactiva y bien diseñada. Muchos resaltan la calidad de la museografía, el enfoque en Kaminaljuyú, el trato amable del personal y las actividades para toda la familia.

Museo Miraflores -arqueológico de sitio- diseñado para la conservación y exhibición de artefactos de la metrópoli maya más exitosa y próspera del valle de GT, Kaminaljuyú. Su colección cuenta aprox 500 piezas arqueológicas originales de más de 3 mil años de antigüedad. pic.twitter.com/GggNPFJafw — Ovidio Morales (@ovi_mx34) July 7, 2025

TripAdvisor recibe más de mil millones de reseñas y tiene 8 millones de destinos registrados. Que un museo guatemalteco sea parte del grupo élite a nivel mundial habla del impacto positivo que deja en quienes lo visitan.

El Museo Miraflores ha sido calificado por sus visitantes como un espacio cultural en la ciudad. (Foto: Museo Miraflores)

Un destino

Ubicado en la zona 11 capitalina, el Museo Miraflores es un espacio moderno que rescata la historia de una de las ciudades más importantes del mundo maya, ofreciendo una experiencia distinta a otros espacios culturales del país.

Museo Miraflores comparte la riqueza de la cultura maya con visitantes de distintos países. (Foto: Museo Miraflores)

Este nuevo reconocimiento refuerza al Museo Miraflores como uno de los espacios culturales más valorados en Centroamérica y como una parada imprescindible en la Ciudad de Guatemala.