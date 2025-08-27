El Museo Miraflores fue reconocido por tercer año con el premio Travelers Choise 2025

Museo Miraflores recibió por tercer año el premio Travelers' Choice 2025 por su alta calificación en TripAdvisor
El Museo Miraflores vuelve a poner en alto el nombre de Guatemala al recibir por tercer año consecutivo el premio Travelers' Choice 2025, otorgado por TripAdvisor, una de las plataformas de viajes más importantes del mundo.
Este reconocimiento lo coloca nuevamente dentro del 10% de los destinos mejor calificados a nivel global, según las opiniones y puntuaciones que miles de visitantes dejan tras recorrer sus instalaciones.
"Estamos orgullosos de compartir la riqueza de la cultura maya con visitantes locales y extranjeros", expresó María Gadsden, gerente del museo.
Deja huella
El premio no lo entrega un jurado, sino los propios usuarios, quienes destacan la experiencia del museo como educativa, interactiva y bien diseñada. Muchos resaltan la calidad de la museografía, el enfoque en Kaminaljuyú, el trato amable del personal y las actividades para toda la familia.
TripAdvisor recibe más de mil millones de reseñas y tiene 8 millones de destinos registrados. Que un museo guatemalteco sea parte del grupo élite a nivel mundial habla del impacto positivo que deja en quienes lo visitan.
Un destino
Ubicado en la zona 11 capitalina, el Museo Miraflores es un espacio moderno que rescata la historia de una de las ciudades más importantes del mundo maya, ofreciendo una experiencia distinta a otros espacios culturales del país.
Este nuevo reconocimiento refuerza al Museo Miraflores como uno de los espacios culturales más valorados en Centroamérica y como una parada imprescindible en la Ciudad de Guatemala.