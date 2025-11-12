Músicos de Ricardo Arjona visitaron el Volcán de Pacaya

- El equipo del cantautor guatemalteco cambió los instrumentos por un balón de fútbol. LEE: Fanáticos llegan al tercer día de la Residencia de Ricardo Arjona No todo es trabajo en esta vida, también hay diversión, y así lo mostró el equipo que rodea al cantante Ricardo Arjona. Las cuatrimotos fueron parte de la diversión. (Foto: Instagram) El pasado martes, integrantes del equipo técnico y músicos que acompañan al artista en su residencia Lo que el Seco no dijo disfrutaron de una jornada distinta: una aventura en cuatrimotos y caminatas por las faldas del volcán de Pacaya, uno de los paisajes más emblemáticos y visitados de Guatemala. En redes sociales a través del perfil "Lo que el crew no dijo", se compartieron imágenes del grupo recorriendo senderos y compartiendo en medio de hermosas vistas, mientras sonaba de fondo el tema Despacio que hay prisa, un guiño al descanso merecido entre shows. Caminaron por distintos senderos del área del volcán de Pacaya. (Foto: Instagram) ENTÉRATE: Historias de fans el segundo día de la residencia de Ricardo Arjona En otro video se muestra al equipo jugando futbol junto al hijo del cantante, Ricardo. El hijo de Arjona también participó en el partido. (Foto: Instagram) El momento de relax llega en medio de una agenda intensa: Arjona amplió su residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a 27 funciones, tras agotar las primeras 23. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Que El Crew No Dijo (@loqueelcrewnodijo)