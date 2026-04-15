Lucero Mejía y Erick Gordillo brillan en competencias internacionales de natación

Los nadadores nacionales Lucero Mejía y Erick Gordillo brillaron el fin de semana en competencias disputadas en el Caribe, en la antesala de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los cuales se celebrarán del 29 de julio al 2 de agosto.
OTRAS NOTICIAS: Los mejores golfistas van por el título en el Mayan Open 2026
En territorio boricua, Mejía, de 18 años, tuvo una actuación sobresaliente en el Puerto Rico International Swimming Open 2026 (PRISO), donde conquistó siete medallas: dos de oro en 100 y 200 metros dorso, dos de plata en 50 libre y 50 dorso, y tres de bronce en 50 mariposa, 100 libre y 400 libre.
Por su parte, Gordillo, de 26 años, también destacó con una actuación dominante en el Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional 2026, disputado en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El nadador nacional se colgó cuatro medallas de oro en las pruebas de 400 y 200 metros combinado, 200 dorso y 400 libre, además de una plata en los 100 metros libre en las competencias desarrolladas en República Dominicana.