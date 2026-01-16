Capturan en Escuintla a hombre de 74 años acusado de narcotráfico

Como parte del operativo centinela en Escuintla se logró la captura de Marco Tulio Ramos de 74 años, alias "Narco abuelo".

El capturado es considerado uno de los principales distribuidores de droga en la región y un elemento importante de una organización del microtráfico.

El adulto mayor fue capturado en Escuintla. (Foto: Redes Sociales)

La captura se realizó en Nueva Concepción, Escuintla. Además, se realizó un allanamiento donde se incautaron Q35 mil en producto y dinero en efectivo.

Las autoridades trasladaron al sindicado y seguirán realizando diligencias para esclarecer los hechos.

Al realizar el allanamiento se encontraron drogas en distintas presentaciones. (Foto: Redes Sociales)