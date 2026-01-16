Video: Un altercado entre conductores terminó con uno de los vehículos dañados

El incidente causó momentos de tensión para el resto de conductores que se encontraban observando el hecho.
Un video se ha viralizadoo en redes sociales donde se logra captar como un vehículo tipo camioneta trata de pasar por encima de una motocicleta.
Información preliminar indica que los conductores de ambos vehículos habrían sostenido un altercado minutos antes.
Los hechos ocurrieron Santa Lucía Cotzumalguapa en el departamento de Escuintla.
En el video se observa cuando un hombre trata de impedir que el conductor siga arrollando el vehículo de dos ruedas. En el lugar se observa presencia policial.