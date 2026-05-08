"Narco red del mar": Capturan a teniente del Ejército y 10 personas más

-

Una estructura de narcotráfico fue desarticulada este viernes y entre los capturados también se encuentra el presunto líder de la organización.

El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ejecutó 13 allanamientos con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, en los municipios de San José e Iztapa, Escuintla, como parte del operativo "Narco red del mar".

Como resultado de las diligencias, se logró la captura de 11 personas, entre ellas el presunto líder de una estructura de narcotráfico y un teniente del Ejército de Guatemala.

Allende Del Mar Zarceño Castillo, alias "Allende", quien se presume lideraba la organización, fue detenido por las autoridades durante los operativos realizados este viernes.

Entre los capturados se encuentra el presunto líder la estructura de narcotráfico y un teniente del Ejército de Guatemala. (Foto: PNC)

También fueron capturados los supuestos coordinadores logísticos y operadores vinculados al traslado de droga mediante lanchas pesqueras tipo tiburoneras, quienes fueron identificados como: Miguel Francisco M., Jhony Estuardo A., Walter Amílcar R., Óscar "N", Abdías "N", Otto "N", Juan "N" y Félix "N".

Los detenidos son requeridos por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociaciones delictivas, facilitación de medios y conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, según órdenes emitidas el pasado 5 de mayo.

Mientras tanto, el Ejército de Guatemala puso a disposición de las autoridades al teniente del Ejército, Juan "N", de 31 años, por lo que se procedió con su aprehensión ya que es requerido por peculado por sustracción.

✅ Actualización #OperativoNarcoRedDelMar

En el marco de las acciones estratégicas del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad coordinó con el Centro Antipandillas Transnacional y la Subdirección General de… https://t.co/Hau3NCF6HM pic.twitter.com/QKUcWS3MdB — MP de Guatemala (@MPguatemala) May 8, 2026

Utilizaban embarcaciones

Las investigaciones de las autoridades establecen que esta estructura utilizaba embarcaciones para movilizar ilícitos por la costa del Pacífico guatemalteco, específicamente en los puertos San José e Iztapa, en Escuintla.

Como antecedente del caso, en 2025 fueron localizados 898 kilos de cocaína en un inmueble conocido como "Rancho Allende", propiedad del presunto cabecilla de la organización.

Durante el operativo también fue capturado Mario "N", requerido por un juzgado de Escuintla por un caso de violencia contra la mujer.

"La investigación inició en 2024 y continúa en desarrollo para determinar posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico transnacional", agregó la PNC.