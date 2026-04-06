Así luce el lado oculto de la Luna frente a Artemis II

La tripulación se encuentra realizando en vivo su trayectoria alrededor de la Luna, esto es lo que se puede ver del satélite natural.
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El sobrevuelo está en desarrollo, siete horas desde las 2:00 p. m., hora de Guatemala y a las 11:00 p. m., aproximadamente.
Entre las curiosidades del equipo de Orión se describe que la Luna tiene colores, además flashes de luz pegan constantemente en la superficie provocados por meteoritos.
"Imposible lo que estamos viendo en esta ventana, por más que lo querramos describir", explican los tripulantes acerca de la cara oculta de la Luna.
La tripulación también explicó que puede distinguir a Marte y Venus desde donde están, además del reflejo del sol en la Tierra, en el Polo Sur de la Luna, también pueden ver Saturno.
Los astronautas presenciaron un eclipse solar desde un ángulo diferente, donde la Luna se ve más grande que el Sol, evento que se desarrolla hasta el momento del termino de esta nota.
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