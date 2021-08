Natasha Araos, esposa de Chyno Miranda, da positivo a Covid-19

La esposa del cantante anunció el hecho por medio de historias que compartió en redes sociales.

Tras una semana de síntomas varios que la tuvieron sumida en un fuerte malestar físico, Natasha Araos tomó la decisión de hacerse la prueba de Covid-19 y el resultado salió positivo.

"¿Se acuerdan cuando yo les mostré la semana pasada que me sentía súper mal, que me dolían los ojos, que tenía como una gripe...", empezó su mensaje. "Me hicieron la prueba y salí positivo", contó todavía sorprendida.

"De verdad les digo que una de las cosas que más me incomodó de este proceso fue la debilidad y el perder el olfato y el sabor, Qué desagradable", contó.

Su preocupación máxima, además de por su salud, era Chyno, quien, a pesar de haberlo pasado ya, está en pleno proceso de recuperación de la neuropatía que sufrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ℂℍℂℙℂ (@chicapicosa2)

"Estaba muy nerviosa con Jesús porque a él todo lo que le vino fue por el Covid", expresó.

Natasha compartió también que tras la noticia recibió la llamada de un doctor que le aconsejó tomar un producto tres veces al día que aliviaría los síntomas y acabaría con el virus de una manera más acelerada.

*Con información de People en Español