Puente Plátanos ha conectado a Sanarate y San Antonio La Paz desde 1935

-

El histórico puente Plátanos conecta comunidades y atrae turistas por su paisaje y cercanía con pozas naturales de aguas templadas, convirtiéndose en parada frecuente para quienes recorren la carretera hacia San Antonio La Paz y Sanarate.

Viajeros y amantes del ciclismo de montaña aprovechan su paso por la carretera que conduce a San Antonio La Paz, El Progreso, para tomarse la foto del recuerdo en el puente Plátanos, por debajo del cual corre un río con el mismo nombre y es punto turístico del municipio.

El historiador local Jorge Rivas explicó que la estructura se construyó durante el gobierno de Jorge Ubico en 1935, para facilitar el tránsito del norte al oriente del país, principalmente para aquellos que iban en dirección a la capital, ya que era el único que había en ese entonces.

Las pozas Los Plátanos se ubican a cercanías del puente y son punto de encuentro para familias. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

El historiador mencionó que el puente de Plátanos es importante porque conecta a varias comunidades y también sirve como división entre los municipios de Sanarate y San Antonio La Paz.

"En el sector se encuentran las famosas pozas Los Plátanos, lugar visitado por propios y extraños que desean disfrutar de un baño templado, pues estas se nutren del río y de un riachuelo de aguas termales que nace a unos 600 metros de la comunidad", explicó.

El puente sigue en pie a noventa años de su construcción. (Foto: Gilmar Marroquín)

A detalle

Arquitectura: es considerado una obra de estilo colonial. A pesar de haber enfrentado numerosos terremotos, huracanes y tormentas, la estructura se mantiene en pie con daños menores por erosión, lo que evidencia la calidad de su ingeniería original.

es considerado una obra de estilo colonial. A pesar de haber enfrentado numerosos terremotos, huracanes y tormentas, la estructura se mantiene en pie con daños menores por erosión, lo que evidencia la calidad de su ingeniería original. Conexión estratégica: históricamente, la zona de Sanarate ha sido un punto de paso crucial. El puente facilita el acceso al Balneario Pozas Los Plátanos, un destino turístico conocido por sus aguas cristalinas y paisajes naturales que impulsan la economía de la región.

históricamente, la zona de Sanarate ha sido un punto de paso crucial. El puente facilita el acceso al Balneario Pozas Los Plátanos, un destino turístico conocido por sus aguas cristalinas y paisajes naturales que impulsan la economía de la región. Estructura: el puente es una estructura colgante que permite el tránsito y ofrece una vista panorámica del río y la vegetación circundante.

El puente Los Plátanos, construido en el año de 1935. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

El comerciante Mario Rivera indicó que este puente ha soportado terremotos y temblores, y aún así sigue firme; mientras que la vecina Mariana Rodríguez expresó que la construcción se hizo sobre suelos sólidos, y es por ello que ha permanecido tantos años.

Adicional

El paso sobre la conexión no tiene ningún costo y también es conocido como puente viejo; la visita al río también es gratuita, pero se solicita a propios y extraños mantenerlo limpio, ya que abastece a varias comunidades, finalizó Rivas.

El puente conecta con otras comunidades de Sanarate y San Antonio La Paz. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

¿Cómo llegar?

Para llegar a la aldea Puente Plátanos en Sanarate, El Progreso, la ruta principal desde la ciudad de Guatemala es a través de la carretera CA-9 Norte (ruta al Atlántico).

En vehículo propio

El trayecto tiene una distancia aproximada de 61 kilómetros y el tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 20 minutos, dependiendo del tráfico.

Toma la ruta hacia la CA-9 Norte (Carretera al Atlántico).

Conduce hasta el kilómetro 56 o 57, cerca de la entrada principal a Sanarate.

Sigue las indicaciones hacia la Carr. 19 que te llevará directamente a la aldea Puente de Plátanos.

En transporte público