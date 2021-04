Neonazi estadounidense se declara culpable de delitos de odio

Un líder neonazi admitió este miércoles cargos federales por delitos de odio por amenazar a periodistas y activistas que hacen campaña contra el antisemitismo, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cameron Shea, de 25 años, fue detenido con otras tres personas a principios de 2020 después de que se les descubriera conspirando en un grupo de chat encriptado en línea para amenazar principalmente a periodistas y defensores, en su mayoría judíos o personas de color, dijo el departamento.

Ellos "crearon carteles, en los que aparecían símbolos nazis, figuras enmascaradas con armas y cócteles molotov, y mensajes amenazantes, para entregarlos o enviarlos por correo a los periodistas o a los defensores de la causa que el grupo tenía como objetivo", afirma.

Leader of Neo-Nazi Group Pleads Guilty to Hate Crime and Conspiracy Charges for Threatening Journalists and Advocateshttps://t.co/Y6Lp6aIyD9 — DOJ Civil Rights (@CivilRights) April 7, 2021

Los cuatro fueron detenidos en una redada a lo largo del país contra el grupo violento.

Shea admitió ante un tribunal federal del estado de Washington los cargos de conspiración y delitos de odio que, en conjunto, podrían suponer hasta 15 años de prisión. La sentencia será a dada a conocer el 28 de junio.