Así bajó Santa del Puente Belice para entregar regalos (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de diciembre de 2025, 11:51
Desde el cielo llego a alegrar a los pequeños, quienes lo recibieron con mucho entusiasmo. (Foto: captura de video)

200 niños recibirán regalo esta Navidad gracias a los Bomberos Voluntarios.

La magia de compartir y llevar sonrisas fue el objetivo de la entrega de juguetes de los Bomberos Municipales, que se realizó este domingo 21 de diciembre, para los niños que viven en los alrededores del Puente Belice.

Así descendió Santa:

Un bombero vestido de Santa realizó un descenso del puente que motivó y dio energía a la inauguración del evento, donde se entregarán 200 juguetes a los pequeños.

(Foto: José Luis Pos/Soy502)
(Foto: José Luis Pos/Soy502)
Quienes lo recibieron con amor y abrazos tras la gran hazaña de descenso. 

