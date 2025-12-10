Nery, el reconocido tatuador que murió en un ataque en San Cristóbal

-

El joven le realizaba un trabajo a un cliente, cuando un desconocido ingresó al lugar y le disparó.

La noche transcurría con normalidad en un estudio de tatuajes ubicado en un centro comercial en la 7a. avenida y 3a. calle, en San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco.

En ese lugar un reconocido tatuador identificado como: José Nery Colocho Benavides de 24 años, le realizaba trabajos a un cliente, sin imaginar que estaba a punto de ser atacado.

De pronto, la calma se vio interrumpida, cuando un desconocido ingresó al lugar y desenfundó su arma, para disparar en contra de Colocho Benavides, ante la mirada de los presentes.

De inmediato, el hombre salió del lugar con rumbo desconocido. Mientras los presentes trataban de ponerse a salvo dentro del local.

Famoso estudio

El estudio de tatuajes en el que ocurrió el ataque armado es visitado por destacados clientes. Entre ellos se encuentra el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien se ha realizado varios trabajos en ese lugar.

"Hace falta que las investigaciones tengan resultados positivos, judiciales, para dar con los sicarios de este y miles, que ocurrieron este año contra personas inocentes que se esfuerzan trabajando", dijo Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco.

Además, lamentó el hecho y pidió a las autoridades que esclarezca el crimen y se de con los responsables.

En redes sociales, varios usuarios han lamentado la muerte de Colocho Benavides, a quien recordaron como una buena persona.

Video

Una cámara de seguridad captó el momento en que se cometió el ataque armado y revela el momento en que ingresa el desconocido y le dispara al tatuador.

Estas son las imágenes de lo ocurrido: