Los ataques expondrán el vacío de poder y el control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Estados Unidos e Israel atacan profundamente este sábado a Irán, según se informa, apuntando a altos funcionarios del régimen, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian. La cuestión de quién lideraría Irán si la República Islámica colapsa ya no es teórica.

Irán ha tomado represalias con bombardeos de misiles contra bases militares estadounidenses en todo Medio Oriente, y aunque los medios estatales iraníes dicen que los principales líderes siguen con vida y han sido trasladados a lugares seguros, el ataque directo a líderes políticos y militares marca una escalada dramática.

Sin embargo, a pesar de la intensidad del momento, los analistas regionales dicen que no hay un sucesor obvio dispuesto a tomar el control del país. Los expertos señalan constantemente un factor determinante: si las instituciones coercitivas de Irán, en particular el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), se fracturan o se consolidan.

En estos momentos, EEUU e "Israel" bombardean el centro de Teherán, agreden a Irán otra vez sin ninguna provocación previa, creando otra guerra más en la región.



Recuérdalo, cuando los medios los victimicen cuando Irán responda, fue "Israel"/EEUU quién bombardeó primero a Irán. pic.twitter.com/Nk3CuFgr5c — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) February 28, 2026

Si el CGRI se mantiene cohesionado, el resultado más probable no será una transición democrática, sino un sistema más duro y más abiertamente dominado por la seguridad. Una reorganización clerical o una consolidación militar podrían preservar gran parte de la estructura de poder existente, incluso si se eliminan figuras clave.

Una de las figuras más prominentes de la oposición en el extranjero es Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán. Ha vivido fuera de Irán desde la revolución de 1979 y ha dedicado décadas a abogar por un sistema laico y democrático.

*Con información de Fox News