Netflix confirma reboot de "Si yo tuviera 30" con Jennifer Garner como productora

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Netflix confirmó el reboot de "Si yo tuviera 30" (13 Going on 30), una de las comedias románticas más queridas de la cultura pop de principios de siglo.

En esta ocasión, la protagonista de la primera historia original de 2004, Jennifer Garner, es productora ejecutiva.

Según el medio especializado Deadline, Emily Bader y Logan Lerman darán vida a los roles centrales de la historia.

Brett Haley es el realizador del remake que recientemente colaboró con Bader en la adaptación de Personas.

"Si yo tuviera 30 es una de esas raras películas perfectas; divertida, emocional y profundamente humana, con actuaciones inolvidables. Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad", señaló el director.

Los detalles específicos sobre la trama permanecen bajo estricta reserva, solo se comparte que el guion original contará con el trabajo de Hannah Marks, acompañada por revisiones de Flora Greeson.

La estructura de producción estará a cargo de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films, con un equipo que busca capitalizar el impacto perdurable de la cinta que, hace dos décadas, recaudó U$S96 millones en la taquilla mundial.

La trama original

Jenna Rink, una adolescente de 13 años en 1987, es humillada en su fiesta, en ese momento desea tener 30 años para ser popular y exitosa.

Mágicamente despierta en 2004 con 30 años, siendo editora de moda, pero descubre que su vida adulta es superficial y ha perdido a su mejor amigo, Matty.

El largometraje de 2004, dirigido originalmente por Gary Winick, logró cimentar su estatus de culto gracias a elementos icónicos como la célebre frase "treinta, coqueta y próspera"

MIRA