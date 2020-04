Netflix liberó sus mejores documentales gratis en Youtube

Netflix decidió enamorar a quienes aún no se han suscrito a su plataforma subiendo a su canal oficial de YouTube más de 30 episodios de documentales y películas para verlas de manera gratuita.

Esta y otras compañías como Amazon Prime Video, HBO GO y Disney+, comparten contenido desde que el aislamiento social fue impuesto en varios países a raíz de la pandemia del coronavirus.

Las series que puedes ver son "Our planet", "Abstract: the art of desing", "Explained" y "Babies".

También puedes disfrutar seis películas de forma gratuita: "Knock down the house", "Zion", "Period. End of sentence", "Chasing coral", "13TH" y "The white helmets".

Este contenido educativo ayuda a docentes a complementar sus clases a distancia. También es una forma divertida de aprender.

Luego de entrar al canal oficial de Youtube del streaming puedes buscar "Educational Documentaries".

Los títulos abarcan diseño, naturaleza y situación política.

TE PUEDE INTERESAR: