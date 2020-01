Los operativos instalados en Mixco y San Juan Sacatepéquez han generado alerta entre la población de ambos municipios. Netro Bran, alcalde del primero, pidió calma y explicó que los mismos se están realizando para combatir a los grupos delincuenciales que operan en el lugar.

"¡No se asusten! Esto es una fuerza en contra de todos los maleantes", aseguró Bran a través de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook.

Según el alcalde de Mixco, recibió una llamada del presidente Alejandro Giammattei, quien le pidió solicitar a la población denunciar a los pandilleros o integrantes de maras que alteren el orden social para que se puedan ser aprehendidos.

"Les pido a todos ustedes, es algo que me solicitó el Presidente, que si tienen indicios que si un ladrón, que si un extorsionista, que si un colombiano, de que alguien que se dedique a hacer fechorías en Mixco es necesario hacer en este momento las denuncias al 1574 del MP, porque a raíz de esto se van a estar llevando todos los operativos necesarios con el que se tenga la menor simple sospecha de que esté metido en babosadas", dijo.

Bran aseguró que las fuerzas de seguridad "toman el control, en este momento del municipio, y decidirán qué se puede y qué no se pueden hacer", incluso, dijo que después de las 20 horas "ya no se puede estar en la calle... los mareros no podrán estar chupando en las esquinas, no puedan andar fumando marihuana, que no puedan andar fumando en las tiendas".