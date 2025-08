Neto Bran consigue préstamo y paga Q12 millones de anticipo por nuevo paso a desnivel

-

Una década después de haber empezado a gestionar un nuevo paso a desnivel para aliviar el tráfico en Mixco, Neto Bran anunció el próximo inicio de la obra.

Después de haber adjudicado por Q61.9 millones la construcción de un paso a desnivel que conectaría a El Milagro, en la zona 6 de Mixco, con Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, el alcalde Neto Bran, confirmó que los trabajos en esa estructura están próximos a comenzar.

El jefe edil mixqueño hizo una transmisión en vivo el pasado 1 de agosto y dio a conocer la entrega de un anticipo por Q12.3 millones a la empresa Servicios de Ingeniería Seringe, que estará a cargo de la obra.

Q61.9 millones costará el nuevo paso a desnivel con el cual se busca aliviar el tráfico en Mixco.

Tal como lo había anunciado a principios de este año, Bran recordó que la edificación se financiará con un préstamo que gestionó en un banco del sistema a favor de la Municipalidad. En aquel entonces, dijo que el monto adquirido era de Q70 millones.

Ahora, indicó que los primeros Q12.3 millones otorgados a la constructora para arrancar los trabajos salieron de esos fondos.

"Como todos ustedes saben, esto lo estoy haciendo a través de un crédito (...), este pisto no lo tengo; sin embargo, el banco ya me prestó el dinero y ya me desembolsó", informó a sus seguidores en Facebook.

"Se va a complicar el tráfico"

Tras haber firmado el cheque que contenía el anticipo para la constructora, el alcalde recordó que han pasado más de 10 años desde que planteó la necesidad del nuevo viaducto y agradeció a los habitantes de Mixco "por la paciencia".

"Ya estamos listos para empezar; entonces, ahora sí, prepárense, vecinos", expresó el funcionario, y aprovechó para adelantar que mientras haya labores para la edificación, "se va a complicar el tráfico".

En ese marco, llamó nuevamente a los habitantes del municipio a ser pacientes. "Después, va a pasar usted súper rápido; después, lo que se hacía usted en una hora, lo va a hacer en cinco minutos", afirmó.

Entretanto, se irá informando acerca de las rutas alternas que estarán habilitadas para los usuarios del tramo que será intervenido, manifestó. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para el inicio de los trabajos.

Así sería el paso a desnivel

Según las bases publicadas en Guatecompras, la estructura que se planea edificar iría desde la diagonal de la 13 avenida de Lo de Bran I hasta la diagonal de la ruta departamental 5 (RD-5), en la zona 6 de Mixco.

El proyecto consistiría en la construcción del paso a desnivel y bifurcaciones en el bulevar El Milagro, "lo cual permitirá mejorar el nivel de servicio del tramo vial", así como minimizar el congestionamiento del tránsito vehicular en el sector.

En la ficha técnica también se indica que la obra mejoraría la movilidad urbana, "promoviendo así una mejor calidad de vida para la población" y el fortalecimiento de la economía local.

Entre los detalles que se han difundido sobre la obra destaca que al estar en funcionamiento permitirá a los usuarios movilizarse en cuatro direcciones:

De Ciudad Quetzal hacia el bulevar El Caminero

hacia el bulevar El Caminero De bulevar El Caminero hacia Ciudad Quetzal

hacia Ciudad Quetzal De El Milagro hacia Lo de Bran

hacia Lo de Bran De Lo de Bran hacia El Milagro

Un proyecto con obstáculos

Neto Bran lleva una década intentando construir el paso a desnivel que conectaría a El Milagro con Ciudad Quetzal, pero desde que presentó por primera vez ese proyecto ha enfrentado diversos inconvenientes, incluidos roces con los gobiernos de turno.

De acuerdo con documentación publicada en Guatecompras, ha habido tres ocasiones en las que la obra avanzó hasta la adjudicación, pero no llegó a firmarse el contrato con las empresas ganadoras de las licitaciones, debido a irregularidades en los expedientes. Ello ocurrió entre 2024 y abril de este año.

Antes de ello, la Municipalidad de Mixco enfrentó problemas con el Gobierno Central, especialmente en las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Bran señaló a los entonces presidentes de la nación de retrasar licencias y otros trámites que permitirían poner en marcha la construcción, aunque ellos negaron tal extremo y, cada uno, en su momento, se refirió a supuestos fallos en el diseño y otras anomalías.

Estos fueron los eventos que "se cayeron" antes de que se lograra concretar el contrato actual: