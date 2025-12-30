Neumático de camión explota y afecta tránsito en la Villalobos

Las autoridades de tránsito alertan a los conductores para que tomen sus precauciones ante el incidente de tránsito.
Un camión que se desplazaba sobre la bajada de Villalobos, hacia Villa Nueva perdió una de sus llantas.
Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, dio a conocer que el suceso complica la movilidad en ese sector del sur de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores tomar medidas de precaución ante el incidente.
Se espera que en los próximos minutos la vía quede libre tras la asistencia mecánica que recibe el vehículo de transporte pesado.