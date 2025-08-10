"Ni idea" regresa 30 años después con nueva serie

- Silverstone está entusiasmada por retomar su papel en la secuela. PODRÍA INTERESARTE: Barbie celebra 30 años de "Ni idea" con muñecas de Cher y Dionne Treinta años después del lanzamiento de la película cómica de adolescentes, la actriz protagonista está lista para repetir uno de sus papeles más icónicos de la televisión. Alicia Silverstone confirma en una reciente entrevista que retomará su rol como Cher Horowitz en la próxima serie secuela de Ni idea, estrenada en 1995, desarrollada por Peacock. Treinta años después, la icónica Cher regresará a la pantalla chica. (Foto: X) OTRAS NOTICIAS: Primer vistazo oficial a la temporada 2 de "One Piece" "Estoy muy emocionada por eso, vamos a esforzarnos mucho. El objetivo es hacer que honre el legado de la primera entrega, capturando la esencia que los fanáticos aman", comenta Silverstone. "Así que queremos honrar eso, pero también traer algo fresco y nuevo. Confío en que podremos hacerlo, pero estamos en etapas de bebé en este momento", añade Alicia. La serie buscará honrar el legado de la película original. (Foto: X) Por el momento, se desconocen los detalles sobre qué tratará la trama, aunque se espera que tome un tono más maduro, considerando el paso del tiempo y la edad de los actores.