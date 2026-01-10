Donald Trump afirma que EE. UU. está "listo para ayudar" a Irán

-

Irán atraviesa una crisis política durante los últimos días, Estados Unidos se ofrece a apoyar.

El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos está "listo para ayudar" mientras los manifestantes en Irán enfrentan una represión cada vez más intensa por parte de las autoridades de la república islámica.

"Irán está mirando hacia la LIBERTAD, quizá como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!", dijo Trump en una publicación en Truth Social, sin dar más detalles.

Sus comentarios se producen un día después de que afirmara que Irán estaba "en serios problemas" y volviera a advertir que podría ordenar ataques militares.

Crisis

Una nueva manifestación contra el poder se inició la noche de este sábado en la capital de Irán, pese a los temores de una brutal represión y más de dos días sin acceso a internet durante el mayor movimiento de protesta contra el gobierno en más de tres años.

Las manifestaciones siguen persistentes en Irán. (Foto: AFP)

Las protestas, iniciadas hace dos semanas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

El país lleva 48 horas sin acceso a internet, a raíz de un apagón impuesto por las autoridades en todo el territorio, según la oenegé especializada en ciberseguridad Netblocks.