Estado de sitio: hallan un artefacto explosivo en guarida del Barrio 18

-

En el domicilio se encontró un altar alusivo a la Santa Muerte y a un nicaragüense, presunto integrante del Barrio 18.

Como parte de los operativos avalados por estado de sitio que impera en todo el país, investigadores ubicaron una casa que era usada como guarida de un cabecilla y coordinador de una clica "Solo para Locos", del Barrio 18 que opera en sectores de San Miguel Petapa y Villa Nueva.

El nicaragüense Oscar Danilo Munguía Lumbi, de 40 años al notar que se iba a ejecutar un cateo en su casa intentó darse a la fuga escalando por la pared de la parte trasera de la vivienda, pero la acción fue impedida por los investigadores que lo capturaron.

El detenido fue trasladado a tribunales en lo que se esclarece su situación penal en el país. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Con ayuda de un detector de metales elementos del Ejército de Guatemala localizaron un artefacto explosivo que estaba enterrado en el patio de la residencia, expertos de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) lograron extraer el artefacto y llevarlo a un lugar seguro.

El artefacto fue detectado con ayuda de expertos del Ejército de Guatemala, en el patio de la vivienda. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Entre los medios de prueba embalados por los técnicos del Ministerio Público se encuentran varios listados de personas que son víctimas de extorsión y otros indicios que ayudaran en la investigación que se encuentra en proceso.

En uno de los ambientes de la casa los detectives encontraron un altar alusivo de la Santa Muerte.

Las autoridades aún determinan de qué tipo de artefacto se trata. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)