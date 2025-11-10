Nicolás Arjona disfruta la Residencia de su padre, Ricardo

Ricardo Arjona reúne música, familia y orgullo guatemalteco.
El hijo más pequeño del cantautor guatemalteco dijo ¡presente! en la segunda semana de la Residencia de su padre en Guatemala.
Nicolás Arjona fue captado disfrutando del concierto de Ricardo Arjona como parte de la gira Lo que el Seco no dijo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acompañado de su madre, Daisy Arvelo.
Las 23 presentaciones de Arjona en el país han atraído a guatemaltecos, fanáticos extranjeros y familiares por igual.
Además de la sorpresiva visita de Nicolás, Ricardo pasó tiempo con su nieta, hija de Ricardo Arjona Jr., en el Teatro Nacional.
Nicolás Arjona tiene 15 años y es hijo de Ricardo Arjona, fruto de su relación con la modelo venezolana Daisy Arvelo. Desde su infancia ha mostrado interés por la música y se espera que continúe el legado de su padre.