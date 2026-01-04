Nicolás Maduro comparecerá el lunes ante un juez de Nueva York

-

Nicolás Maduro es acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo.

El derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York el lunes al mediodía, anunció este domingo el tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra.

Acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y de terrorismo, el jefe de Estado capturado en Caracas el pasado sábado mediante un operativo estadounidense comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Entre otras acusaciones que se le cargan a Maduro están la de encabezar el Cártel de los Soles y de usar cargos públicos para facilitar el tráfico de cocaína, otorgar pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y coordinar operaciones criminales junto a su entorno familiar.

La captura

Maduro fue capturado junto a su esposa durante la madrugada del pasado sábado luego de que militares estadounidenses atacaran las bases militares de Caracas, Venezuela.

Esto en un plan estratégicos que terminó en la detención de la pareja, donde según indicó Donald Trump, Maduro intentó refugiarse en un búnker, pero no logró cerrar la puerta.

Luego de momentos de tensión, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran apresados por la justicia del país norteamericano.

*Con información de AFP.